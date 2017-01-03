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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Bakan Arslan Keçiören Metrosu'nda incelemelerde bulundu

03 Ocak 2017 Salı, 12:17
Bakan Arslan Keçiören Metrosu'nda incelemelerde bulundu

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankaralıların açılmasını merakla bekledikleri Keçiören Metro hattının 5 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla hizmete gireceğini söyledi.

Keçiören Metrosu'nda incelemelerde bulunan Arslan, basın mensuplarına açıklama yaptı, soruları yanıtladı.

Söz konusu hattın Ankara için çok önemli olduğunu ifade eden Arslan, 9 bin 220 metre uzunluğunda olan ve 9 istasyonu içeren Keçiören Metrosu'nda herhangi bir aksaklık ve eksikliğin bulunmadığını dile getirdi.

Ağustos ayında Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla hatta test sürüşlerine başladıklarını anımsatan Arslan, şöyle devam etti:

"Ankaralıları Şehitler İstasyonu'ndan başlayarak Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) kadar 9 istasyon kesintisiz götüreceğiz. AKM'de Yenimahalle'den gelen raylı sistemle entegre olacak şekilde Kızılay'a kadar taşıyacağız, ancak bizim hedefimiz AKM'den Kızılay'a kadar olan bağlantıyı da kesintisiz halde yapmak. Onun da ihalesini hemen bu sene başında yapıyoruz. İhale sürecinden sonra 1-1,5 yılda bitirmeyi hedefliyoruz. 2018 sonunda burayı AKM'den Kızılay'a bağlamış olmamız gerekiyor. Bununla ilgili yapılması gereken her şeyi yapıyoruz.
Öte yandan Havalimanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Çubuk bağlantısı çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın talimatları doğrultusunda bunun da gereğini yapıyoruz. Bu sene ihale sürecini başlatarak Keçiören Metrosu'nu Çubuk'a kadar uzatmış olacağız. 5 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te Keçiören Metrosu'nu Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın katılımlarıyla hizmete sokacağız. Bu mutlu günümüzde sevincimizi paylaşmaya tüm halkımızı davet ediyoruz."

Ankara Büyükşehir Belediyesince 3 metro hattının aynı anda başlatıldığını hatırlatan Arslan, "Belediye imkanlarıyla bu üçünün birden bitirilmesinin zorluğu herkesin malumuydu. Herkes bilsin ki bizim Büyükşehir Belediye Başkanımızla olan iş birliğimiz insanımıza hizmet amaçlı bundan sonra da devam edecek. Ankara'nın hizmetine pek çok projeyi birlikte sunmuş olacağız" ifadesini kullandı.

- "Sosyal medyada yanlışa izin verilmez"

Arslan, modacı Barbaros Şansal'ın sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine de şunları kaydetti:

"Kişiler şunu bilmeli ki normal hayat akışında her ne suç ise sosyal medyada da aynı şeyler suçtur. Normal hayatta bir başkasına sarf edemeyeceğiniz, ülkenin bekası, istiklali ve istikbali için kullanamayacağınız bir cümleyi sosyal medyada sarf etme özgürlüğünüz yok. Sosyal medyada söylediklerim yanıma kar kalır diye bir şey yok. Bu istasyonda söylediğiniz bir lafla ilgili merciler anında müdahale eder, sanal medyada ise erişim süreci araya girebilir, ancak değişen hiçbir şey yok. Normalde her ne adab-ı muaşeretten ise sosyal medyada da aynı. Ülkemizin birliği, beraberliği, kardeşliği, bekası, istiklali ve istikbali için güvenlik güçlerimiz canlarını ortaya koyuyorlar. 15 Temmuz'da insanımız meydanlarda canını ortaya koydu. Kimsenin bunu unutmaması lazım. Bu millet canı pahasına ülkesini koruyorsa, kusura bakmasınlar sosyal medyada da bu konuda yanlışa izin verilmez, yapılması gereken yapılır."

- "Ankara'nın trafiği için önemli"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de belediye imkanlarıyla metroyu bitirme güçlerinin olmaması üzerine yarım kalan projeyi hükümetin devraldığını belirterek, "Keçiören Metrosu güzel bir şekilde tamamlandı. Bakanımızdan istirhamımız, Kızılay Metro bağlantımızın ve Çubuk bağlantımızın da bu yıl içinde yapılacak ihalelerden sonra bir an önce başlaması. Keçiören Metrosu Ankara'nın trafiği için son derece önemli. Bütün vatandaşlarımızı 5 Ocak saat 14.00'te Keçiören Belediyesi önündeki meydana bekliyoruz." diye konuştu.

Arslan, beraberindeki heyetle Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ı da ziyaret etti.

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