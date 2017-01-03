Doğuda "kutup" soğukları

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KARS/AĞRI (AA) - Doğu Anadolu'da "kutup"ları aratmayan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen hafta etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 32 derece ile Kars'ta ölçüldü. Soğuk yüzünden buz tutan yollarda vatandaşlar ve araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekiplerince yol ve kaldırımlarda buz kırma çalışması yürütülen kentte, bazı vatandaşlar battaniye, halı ve branda ile kapattığı araçlarını soğuktan korumaya çalıştı.

Soğuk yüzünden bazı araçların yakıt depoları dondu, aküleri boşaldığı için sürücüler araçlarını çalıştırmak amacıyla diğerlerinden yardım aldı.

Yakıt deposu donan vatandaşlardan İsa Konak, soğuk hava nedeniyle bölgede birçok aracın donduğunu ifade ederek, "Bu gece çok soğuktu araçlarımız dondu, sabah eksi 32 dereceyi gördük, takviye yaparak otomobilimi çalıştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 16 derece ölçüldüğü Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de soğuk hava sebebiyle ev, iş yeri ve araçların camları buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Soğuk nedeniyle ağaçlarda kırağı, sokak ve binaların çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede, bazı araçların yakıt deposu dondu.

- "Sibirya'nın adı çıkmış burası oradan daha soğuk"

İlçe sakinlerinden Emrah Yazıcı, bölgedeki aşırı soğuklara dikkati çekerek, "Şimdiye kadar hep Sibirya soğukları vardı, şimdi ise kutup soğukları var. Sibirya'nın adı çıkmış fakat burası oradan daha soğuk. Yollar, kaldırımlar, sular, araçlar yani her taraf buz tutmuş." dedi.

Esnaf Kasım Bayram da "Bugün o kadar soğuk var ki iş yerimin camları buz tuttu. Üşüyoruz Allah yardım etsin." ifadesini kullandı.

Selçuk Demir ise kar yağışının ardından havaların soğumaya başladığını belirterek, "Sokakta park ettiğimiz aracımızın yakıt deposu dondu. Çok soğuk var, çalıştıramadık. Burada bırakıp işimize gideceğiz." diye konuştu.



