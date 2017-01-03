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Edirne Ticaret Borsası
03 Ocak 2017 Salı, 12:27
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 0,960 liradan satıldı.
Salon satışında tek işlemde 6 ton buğday alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.