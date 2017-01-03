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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mersin'in kurtuluşunun 95. yıl dönümü

03 Ocak 2017 Salı, 12:34
Mersin'in kurtuluşunun 95. yıl dönümü

MERSİN (AA) - Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlama programı ilk olarak Mersin Garı'nda, Vali Özdemir Çakacak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından muharip gazilerden oluşan temsili heyeti taşıyan trenin karşılanmasıyla başladı.

Gazilerin çiçeklerle karşılanmasının ardından aralarında milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkanın da olduğu heyet, vatandaşlar ve öğrencilerle birlikte korteje katılarak, Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.

Renkli görüntülerin oluştuğu kortejde, Yörük kadınları Türk bayrakları ve sırtlarındaki Kurtuluş Savaşı'nı yansıtan top mermileriyle yürürken, motor grupları da kornalarıyla eşlik etti.

Alandaki törende Çakacak, Kocamaz ile Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin ve ebediyete intikal eden gazilerin ruhlarını şad etmek ve Kuvayımilliye destanını yad etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Kutlu bir günde bir araya geldiklerini belirten Burhanettin Kocamaz, Türk'ün zaferinin kan dökmek için değil, haksız yere kan dökülmesini engellemek ve mazlumun duasını almak için olduğunu ifade etti.

Kocamaz, yaşanan terör saldırılarına da değinerek, "Kuvayımilliyecilerin torunları olarak, vatanımız için canımızı feda, kanımızı sebil etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha haykırdık. Çıktığımız demokrasi yolundan ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma ülkümüzden asla taviz vermeyeceğimizi bir kez daha ilan ettik. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu çağdaş uygarlık hedefine ulaşma ülküsünden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu hedefe ulaşmak ve büyük Türkiye'yi kurmak için çok çalışacağız." dedi.

Törende bir öğrenci şiir okurken, halk oyunları ekipleri de gösteriler sundu. Kutlamalar kapsamında çeşitli branşlarda dereceye giren sporculara da protokol üyelerince ödül verildi.

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