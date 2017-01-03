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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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Traore, Kardemir Karabükspor'dan ayrılmak istiyor

03 Ocak 2017 Salı, 12:38

KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, futbolcuları Abdou Razack Traore'nin takımdan ayrılmak istediğini kendilerine ilettiğini bildirdi.

Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında kadrolarına yeniden dahil ettikleri Abdou Razack Traore'nin ligin en kaliteli oyuncularından olduğunu söyledi.

Sezonun ilk bölümünde kaydettikleri 19 golün 7'sinin Traore'ye ait olduğunu hatırlatan Gül, "Takıma katkısı çok büyük. Takım arkadaşlarıyla uyum içerisinde ancak Kardemir Karabükspor ülkemizin önemli kulüplerinden birisi. Menfaatleri her şeyin üstündedir. Oyuncumuz Traore bize gitmek istediğini iletti. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bir teklif gelirse gönderebiliriz. Henüz kesin bir teklif yok. Olursa yönetim kurulu olarak değerlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Karabük ekibiyle 13 maça çıkan ve bin 53 dakika sahada kalan Traore, 7 gol kaydetti. Abdou Razack Traore, 1 yaşındaki oğlu Mikael Chems'in hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkesine gitmek zorunda kalmış ve ligde iki hafta forma giyememişti. Traore'nin, sezon sonunda kırmızı-mavili ekiple sözleşmesi sona eriyor.


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