Kastamonu'dan Haleplilere yardım

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KASTAMONU (AA) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Türk Kızılayı iş birliğiyle düzenlenen "Halep bizdir, bizdendir, bizimledir" kampanyasında toplanan yardım malzemeleri tırla bölgeye gönderildi.

Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Müslüman Türk toplumu olarak ülke sınırları dışında bile olsa yaşanan hiçbir insanlık dramına sessiz kalmadıklarını söyledi.

Bu yardımlarla hem oradaki insanlara el uzattıklarını hem de tepkilerini gösterdiklerini belirten Yıldırım, "Bu, bizim hem dini vecibelerimizin gereği hem de geleneksel olarak Türk milletinin hasletlerinden biridir. Bu kampanyada emeği geçen Kızılay'ımızı, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğümüzü, ayrıca yardımları toplayan öğrencilerimizi, emeği geçenleri tebrik ediyorum. Birlik ve beraberlik ruhu içinde hareket ederek yardımlarını esirgemeyen Kastamonu halkını takdir ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından 350 çuval un, 70 koli gıda, 20 koli kişisel temizlik ile 14 koli yaşam malzemesi bulunan tır, yardımları Haleplilere ulaştırmak üzere yola çıktı.

Törene Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kredi Yurtlar Kurumu Kastamonu Müdürü Reşat Asrak, Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Muhsin Emeksizoğlu ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.