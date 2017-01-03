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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Eski Bursa Valisi Harput ile hakim ve savcılar Ankara'da yargılanacak

03 Ocak 2017 Salı, 12:57

BURSA (AA) - Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile hakim ve savcıların davaları Ankara'da görülecek.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, Harput ile hakim ve savcılar hakkında yürütülen soruşturmalar tamamlandıktan sonra dosyaları Ankara'ya gönderilecek.

Harput, hakim ve savcılar ilerleyen günlerde Ankara'da hakim karşısına çıkacak. Harput, 28 Temmuz'da gözaltına alınmış ve ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştı.

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