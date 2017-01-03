Siirt'te yasa dışı bahis operasyonu

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SİİRT (AA) - Siirt'te yasa dışı bahis oynatıldığı iddia edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 16 zanlı ve bir suça sürüklenen çocuk hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis oynatan kişi ve iş yerlerinin deşifresi, bu tür faaliyetlerinin engellenmesi ve suçtan elde edilen gelirlere el konulmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının kararına istinaden 10 iş yerinde arama ve denetleme gerçekleştirildi. 5 iş yerine yasa dışı bahis oynatmak, bilgisayarlarda filtre kullanmamak ve kapalı alanda sigara içilmesine müsaade etmekten işlem yapıldı.

Yasa dışı bahis oynatmakta kullanıldığı tespit edilen 13 cep telefonu, bir bilgisayar ve 3 bilgisayar sabit diski ele geçirildi. Yasa dışı bahis oynatmak suçundan elde edildiği değerlendirilen 71 bin 685 liraya el konuldu.

Konuyla ilgili olarak 16 kişi ve bir suça sürüklenen çocuk hakkında Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan işlem yapıldı.