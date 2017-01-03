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YEREL HABERLER  / AKSARAY HABERLERİ
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Aksaray'da FETÖ/PDY operasyonu

03 Ocak 2017 Salı, 13:06
Aksaray'da FETÖ/PDY operasyonu

AKARAY (AA) - Aksaray'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, belediye personeli 4 kişi ile firari olarak aranan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 6 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyonda, aralarında itfaiye personeli ve mühendislerin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, daha önce hakkında yakalama kararı bulunan ve firari olarak aranan 1 kişinin ise Şanlıurfa'da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Aksaray Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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