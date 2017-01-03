Aksaray'da FETÖ/PDY operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AKARAY (AA) - Aksaray'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, belediye personeli 4 kişi ile firari olarak aranan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 6 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyonda, aralarında itfaiye personeli ve mühendislerin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, daha önce hakkında yakalama kararı bulunan ve firari olarak aranan 1 kişinin ise Şanlıurfa'da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Aksaray Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

