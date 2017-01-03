Adıyaman'daki terör operasyonu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan Ö.D. ve M.U. tutuklanırken, M.A. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Adıyaman ve bazı ilçelerinde 28 Aralık 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alınmıştı.