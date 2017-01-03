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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Ziraat Bankasına AYB'den 100 milyon avro kredi

03 Ocak 2017 Salı, 13:08

ANKARA (AA) - Ziraat Bankası ile Avrupa Yatırım Bankası (AYB) arasında, KOBİ'lerin finansmanında kullandırılmak üzere, 100 milyon avroluk kredi anlaşması yapıldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, AYB ile imzalanan anlaşma kapsamında sağlanan kredi, Türk lirası veya yabancı para cinsinden kullandırılabilecek.

İlk 3 yılı geri ödemesiz, toplam 8 yıl vadeli kredi, 200 milyon avroluk yeni kaynağın ilk dilimini oluştururken, ikinci dilime ilişkin anlaşmanın da bu yıl içinde imzalanarak tüm kaynağın işletmelerin kullanımına sunulması planlanıyor.

Belirtilen kredinin tamamının çekilmesiyle 2012'den bu yana Ziraat Bankasının reel sektörün finansmanı için AYB'den sağladığı kaynak tutarı, 800 milyon avroya ulaşmış olacak.

Bankanın 2010'dan bugüne kadar anlaşmalar yoluyla uluslararası finans kuruluşlarından, başta KOBİ'ler olmak üzere, reel sektör firmalarını finanse etmek için sağladığı uzun vadeli kredilerin toplam tutarı ise 2 milyar doları aşacak.

- "Ülkemize duyulan güven bir kez daha teyit edildi"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ziraat Bankası Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, kredi anlaşması ile Banka ve ülkeye duyulan güvenin bir kez daha teyit edildiğini, anlaşmanın yurt dışı kaynaklara erişimin kesintisiz sürdüğünün göstergesi olduğunu ifade etti.

Sağladıkları imkanları ülke firmalarına finansman desteği olarak yansıtmaya devam ettiklerini belirten Kuru, şunları kaydetti:

"Bankamızca temin edilen kaynağın para birimi ne olursa olsun, firmalarımıza ihtiyaç ve taleplerine bağlı olarak Türk lirası veya döviz cinsinden kredi kullandırılması mümkündür. Reel sektörün ihtiyaç duyduğu kaynakları uygun vade ve maliyetle sağlamak için yurt içi kaynaklar gibi yurt dışı borçlanma imkanlarını artırmayı sürdürüyoruz. Bu anlaşmanın Ziraat Bankasının AYB ile son 4 yılda imzaladığı 7. kredi anlaşması olması, AYB ile her koşulda güvene dayalı iş birliğimizin sağladığı başarılı kredi uygulamalarının bir sonucudur.

Koşullar ne olursa olsun, ülke ekonomisinin istikrarlı büyümesine ve istihdamın artırılmasına katkı sağlayan girişimcilerin desteklenmesi için uygun vade, maliyet ve geri ödeme koşullarına sahip finansman imkanlarına ulaşma kabiliyetini artıran Ziraat Bankası, bu kaynakları kesintisiz olarak müşterilerine sunmak için çalışmalarına devam etmektedir."

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