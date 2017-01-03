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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Niğde'de öğrenci ve işçi servisi çarpıştı: 11 yaralı

03 Ocak 2017 Salı, 13:08

NİĞDE (AA) - Niğde'de öğrenci ve işçi servisinin çarpışması sonucu 8'i öğrenci 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Durmuş Erkan (42) yönetimindeki 51 AB 433 plakalı öğrenci servisi ile Emre Erol'un (22) kullandığı 51 KG 519 plakalı işçi servisi, İlhanlı Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile işçi Sadık Yedier (35), öğrencilerden Habip Keser (16), Abdullah Akça (17), Çağlar Ayatar (16), Rabia Çelik (15), İnayet Aslan (15), Ayşe Avcu (16), Zeynep (17) ve Şevval Altıparmak (16) yaralandı.

Ambulanslarla Niğde'deki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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