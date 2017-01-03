Bursa'dan Haleplilere 2 tır soba ve kömür yardımı

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BURSA (AA) - Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) ile Bursa Isıtıcılar ve Sıhhi Tesisatçılar Odası tarafından düzenlenen "14. Geleneksel Soba Dağıtımı" kapsamında, Haleplilere 400 soba ile 25 ton kömür gönderildi.

Panayır Mahallesi'ndeki bir fabrikada gerçekleştirilen törende konuşan Bursa Isıtıcılar ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Bedri Gülşen, bu yıl 14'üncüsünü gerçekleştirdikleri yardım kampanyası kapsamında dağıtılacak sobaları, savaş mağdurlarına gönderme kararı aldıklarını söyledi.

Sobaların yanı sıra kömür de göndereceklerini belirten Gülşen, "Ben, özellikle bu kampanyaya yıllardır destek veren ve Bursa'da soba imalatı yapan değerli meslektaşlarımıza göstermiş oldukları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Allah onların birine bin versin. İnşallah bu yardımlarımız geleneksel olarak devam eder." diye konuştu.

BESOB Başkanı Arif Tak da odanın, 14 yıldır üyelerinden topladığı sobaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını anımsattı.

Bu sene de yardımların Haleplilere yapılması kararı alındığını dile getiren Tak, "Şu anda 1 tır soba ve 1 tır kömür Suriye'ye Halep'e gönderilecek. Bu hayrı yapan kardeşlerimize Allah'tan daha kazançlı yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık da kampanya kapsamında toplanan yardımların Haleplilere gönderildiğini ifade etti.

Türk milletinin çok büyük olduğunu ifade eden Karlık, "Bu necip millet yine büyüklüğünü gösterdi ve Suriye'de barışın hasıl olmasında en büyük katkıyı koydu ve dünyaya bir kez daha örnek bir ülke olduğu gösterdi." diye konuştu.

Bursa'nın hayırda yarıştığını vurgulayan Karlık, "Suriye'de bir insanlık zulmü vardı ama burada Bursalı esnafımız, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz yardım konusunda yarışıyorlar. Herkes yardım konusunda taşın altına elini koydu. Suriye'ye yardımlarını bugün olduğu gibi her zaman gösterdi ve bundan sonra da bu yardımların devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından yardım tırları, dualarla bölgeye uğurlandı.