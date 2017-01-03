"Onları kazdıkları hendeklere gömdünüz"

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, polislere "Operasyonlar hain terör örgütünün sonunun başlangıcı oldu. Bu kadar büyük bir mücadelede, başarılı bir operasyon sonucunda, o kazdıkları hendeklere hepsini gömdünüz." diye seslendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, rütbe terfisi ile 15 Temmuz'da şehit düşen özel harekat polisleri anısına oluşturulan dinlenme salonunun açılışı dolayısıyla Özel Harekat Şube Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Törende konuşan Vali Toprak, kahraman bir topluluğa hitap etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toprak, Türkiye üzerinde oynanan oyunların bir sonucu olarak meydana getirilen terör olaylarına cansiparane şekilde karşı koyan, hiç çekinmeden canını feda etmeye hazır özel harekat polislerini kutladı.

Gözü kara, savaşçı, fiziki açıdan üstün özel harekat polislerinin, düşmana kök söktürdüklerini belirten Toprak, şöyle konuştu:

"Bunun ispatı da 15 Temmuz gecesi hainliğin zirvesine çıkanların en önemli hedef olarak sizleri seçmiş olmasıdır. Hiç acımadan o kanlı elleriyle gece yarısı gelip kendileri için en büyük tehdit olarak gördükleri Özel Harekat Daire Başkanlığına alçakça, haince havadan saldırarak, 47 vatan evladımızı, özel harekatçı kardeşimizi şehit etmeleri de sizin ne kadar önemli ve devletimiz için ne kadar kıymetli görevler ifa ettiğinizin ve bizlerin göz bebeği olduğunuzun en büyük göstergesidir."

- "Kazdıkları hendeklere hepsini gömdünüz"

Toprak, bölgeye atanan güvenlik güçlerinin, tereddüt etmeden, korkuya kapılmadan görevlerini yürüttüğünü, bugüne kadar kendilerine verilen görevleri layıkıyla yerine getirdiğini kaydetti.

Yüksekova'da da devlete baş kaldıranlara, mümkün olmayan hayallerin peşinden koşanlara Türk Silahlı Kuvvetleri ile gereken dersin verildiğini vurgulayan Toprak, "Operasyonlar hain terör örgütünün sonunun başlangıcı oldu. Bu kadar büyük bir mücadelede, başarılı bir operasyon sonucunda o kazdıkları hendeklere hepsini gömdünüz. Devletimiz hepinizin de hissettiği gibi her gün güçlenmektedir. Devletimize karşı duyulan güven, sadakat artmaktadır. Bunu net olarak görüyoruz." dedi.

Konuşmasının ardından, bir üst rütbeye terfi eden emniyet mensuplarını kutlayan Toprak, İl Emniyet Müdürlüğü imkanlarıyla Özel Harekat Şube Müdürlüğü tesislerinde yaptırılan "15 Temmuz Özel Harekat Şehitleri" dinlenme salonunun açılışını da gerçekleştirdi.