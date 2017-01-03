Hakkari'de aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "1 Ocak'ta ilimiz Depin polis kontrol ve uygulama noktasında yapılan uygulamalarda B.E. isimli şahsın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı tespit edilmiş, yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.