Sur'da büyük projelerin temelleri atılacak

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ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terörden zarar gören Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yürütülen inşa ve ihya çalışmaları kapsamında, büyük projelerin temellerini atmak için yarın Diyarbakır'ın Sur ilçesinde olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Özhaseki'nin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile birlikte Doğu ve Güneydoğu'da yapılan çalışmaları yerinde incelemek ve yeni çalışmaların temelini atmak için Şırnak ve Diyarbakır'a gideceği bildirildi.

Özhaseki, bu kapsamda, yarın Diyarbakır'ın Sur ilçesinde İçkale Vadisi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi, Suriçi 229 adada yapılacak yöresel mimariye uygun konutlar ile Diyarbakır Kırklar Tepesi Kentsel Tasarım ve Rekreasyon Projesi'nin temel atma programına katılacak.

Sur programının ardından Şırnak'a geçecek olan Özhaseki, Cizre, Silopi ve İdil'de de incelemelerde bulunacak.

- Sur ihya ediliyor

Suriçi'ni koruyup, alanda var olan tarihi dokuyu tehdit eden sağlıksız yapılaşmayı da bertaraf ederek "Yaşanabilir Diyarbakır"ı inşa etmeyi hedefleyen bakanlık, bu alanda yürüttüğü çalışmaları "koruma-yenileme" odaklı yaklaşım çerçevesinde yürütüyor.

Bölgede yürütülen inşa ve ihya çalışmaları, sadece niteliksiz yapıların yıkılıp yenilenmesi olarak değil, taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen anıtsal ve sivil mimarlık örneği yapıların restore edilmesi, geleneksel dokuya uyumlu kültür varlığı niteliğindeki yöresel yaşam biçimini yansıtan çevresel değerli yapıların bakım-onarımının yaptırılarak korunmasına yönelik ilerliyor.

Bakanlıkça bu kapsamda Fatih Camii (Kurşunlu Camii) çevresindeki 31 adet tescilli yapının restorasyonu için projelendirme çalışmalarına başlanırken, Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkisindeki 53 tescilli yapıdan zarar gören 11 tanesine ilişkin projelendirme ve restorasyon çalışmaları hayata geçirildi. Bu kapsamda öncelikli olarak Fatih Camii (Kurşunlu Camii) ve Ermeni Katolik Kilisesi'nde restorasyon uygulamaları başlatıldı.

Öte yandan bakanlık mülkiyetindeki Ulu Camii arkasındaki 355 ada 19-20 parsel üzerindeki konağın restorasyon projesi de tamamlandı.

- 5 bin 637 konut üretilecek

Bakanlıkça yürütülen çalışmalar çerçevesinde Gazi ve Melik Ahmet Caddeleri Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nin birinci etabı olan Gazi ve Melik Ahmet Caddelerinde sokak sağlıklaştırma çalışmaları başlatıldı.

Ayrıca, Çölgüzeli ve Üçkuyu Mevkisinde toplamda 5 bin 637 adet konut üretecek olan bakanlık, yıl sonunda bin konutluk ilk etabı tamamlayacak.

Şırnak'ın merkez ile Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde ise toplam 8 bin 874 konut inşa edilecek. Geleneksel mimariye uygun yürütülecek çalışmalar kapsamında, İdil'de tek katlı olarak 340 konut, Silopi'de de İller Bankası tarafından 516 konut olmak üzere toplamda 612 konut inşa edilecek.