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ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, enflasyon rakamına ilişkin, "Rakamlar yüksek. Aralık enflasyonu beklentilerin üstünde. Ama 2017 ile ilgili Orta Vadeli Programdaki enflasyon hedefimizde bir sapma olmayacağını düşünüyoruz." dedi.

Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile geçen yılın aralık ayı ve 2016'ya ilişkin ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Zeybekci, 2016 yılında yatırım teşvikleri konusunda düzenlemeler yaptıklarını anımsatarak, "Mevcut sistemimizde yaptığımız düzenlemelerle, orta-yüksek teknolojili ürünlerin üretimine yönelik yatırımlara daha fazla teşvik vermeye başladık. Bunun yanında, tüm bölgelerde yatırımcılarımızın, toplam vergi indirimi haklarının yüzde 100'ünü, yatırım döneminde diğer faaliyet kazançlarından kullanmalarını sağladık." diye konuştu.

Proje Bazlı Teşvik Sistemini oluşturduklarını anlatan Zeybekci, "Bu sistemle ülkemizin arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını kıracak, teknolojik dönüşümünü sağlayacak, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek seçilmiş yatırımları proje bazlı destekleyeceğiz. Bu sistemle Türkiye'nin kendi devlerini yaratmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeybekci, 2016 yılında uluslararası doğrudan yatırımlarla ilgili de önemli bir dönem geçirdiklerini belirterek, "Ülkemize 2002 yılından bugüne 174 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım girişi oldu. 2016 yılının ilk 10 ayındaki rakamlara göre doğrudan yabancı sermaye girişlerinde 2015'e göre biraz düşüş gerçekleşti. Ama yeni sistemlerimizle 2017 yılında önemli doğrudan yabancı yatırımların ülkemize geleceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İthalat politikalarında da son derece dikkatli davrandıklarını bildiren Zeybekci, hiçbir ithalatın yerli üretimi olumsuz etkilemesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Zeybekci, geçen yıl serbest ticaret bölgeleri konusunda da önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Serbest Bölgeler Kanununda bölgelerin cazibesinin arttırılması, bölge işleyiş sorunlarının giderilmesi, stratejik, öncelikli ve büyük ölçekli yatırımların serbest bölgelere çekilebilmesi amaçlarıyla yapmış olduğumuz çalışma TBMM Genel Kurulu'na sevk edildi. 2017 yılının ilk bir iki ayında kanunun geçeceğini düşünüyoruz. Bu 0k0anundan sonra serbest bölgeler çok ayrı bir cazibeye kavuşacak. Yeni ve uzmanlaşmış serbest bölge çalışmalarını da yakında kamuoyu ile paylaşacağız." şeklinde konuştu.

Hizmet ihracatının dünyada baş döndürücü bir hızla ilerlediğine dikkati çeken Zeybekci, dünyadaki hizmet ticaretinin 5 trilyon dolar seviyesinde olduğunu, Türkiye'nin bu pastadan yüzde 1 pay aldığını ve dünyada 26'ncı sırada bulunduğunu bildirdi.

Zeybekci, Türkiye'nin en önemli hizmet ihracatı kalemlerinden olan turizmde 2016 Ocak-Ekim döneminde yüzde 20 eksi etki görüldüğünü ancak son 2-3 ayda burada da toparlanma görüldüğünü söyledi.

Türkiye'nin müteahhitlik sektörünün şu an itibarıyla dünyada üstlendiği projelerinin toplamının 335 milyar dolara ulaştığını kaydeden Zeybekci, müteahhitlik sektörüne ilişkin de önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

- "3,8 milyar nüfusa imtiyazlı ticaret imkanı"

Bakan Zeybekci, Gümrük Birliği konusundaki çalışmalara da değinerek, bu yılın ilk çeyreğinde resmi müzakereleri başlatacaklarını söyledi.

Zeybekci, gündemdeki serbest ticaret anlaşmalarının (STA) yürürlüğe girmesi ve Gümrük Birliğinin de kapsama alınması durumunda 3,8 milyarlık nüfusa, 58 trilyon dolar gelire sahip, 14 trilyon dolar ithalat yapan bir ekonomi ile imtiyazlı olarak ticaret yapma imkanına kavuşulacağını bildirdi.

Geçen yıl ikili ilişkiler konusunda da yoğun gayret gösterdiklerinin altını çizen Zeybekci, 2017 yılında da bu çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Zeybekci, bu yıl ihracat anlamında yapılacak çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"İhracatta mevcut desteklerin etkinliklerini artırmaya dönük çalışmalarımıza hız verirken, yeni desteklerimiz de art arda gelmeye devam edecek. Sektörel nitelikli yurt içi fuarlara katılımı aynen yurt dışı fuarlara katılım gibi destekleyeceğiz. İhracat birim fiyatının yükseltilmesine yönelik destek mekanizmalarını güçlendireceğiz. İhracat kredileri ve sigortacılık anlamında yeni enstrümanlar sağlayacağız. Müzakeresi yürütülen STA'ların tamamlanmasına ve ikili müzakerelerin yoğunlaştırılmasına devam ediyoruz."

Zeybekci, 2016 yılının bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye için bir başarı destanı olduğunu belirterek, bu yılda dik duruş ve diriliş destanının yazıldığını kaydetti. Spekülatif girişimlere hiçbir zaman pabuç bırakmadıklarının altını çizen Zeybekci, söylediklerinin arkasında durduklarını belirtti.

- "Enflasyon rakamları yüksek"

Konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeybekci, 2016'da ihracatın 142,6 milyar dolar olduğunu, geçici olan bu rakamlara ilişkin Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), son düzeltmesini yapacağını belirtti.

Zeybekci, aralık ayı ve yıllık enflasyona ilişkin bir soruya, "Rakamlar yüksek. Aralık enflasyonu beklentilerin üstünde. Ama 2017 ile ilgili Orta Vadeli Programdaki enflasyon hedefimizde bir sapma olmayacağını düşünüyoruz." yanıtını verdi.

Aralık enflasyonunun yüksek çıkmasının altında kur ve enerji fiyatlarının olduğunu, bunun beklentileri çerçevesinde gerçekleştiğini anlatan Zeybekci, "Kur, istihdam, büyüme, cari açık gibi verilerden daha önemli değildir." dedi.

Zeybekci, 2017'de Türk lirasının yeniden değerlendirilmesi, milli para ile daha çok ticaret yapmak gibi adımlar atacaklarını ve bunların etkilerinin görüleceğini bildirdi.

Enflasyonla ilgili hareketlenmelerin geçici olduğuna işaret eden Zeybekci, şöyle devam etti:

"Gıda enflasyonu ve enflasyon sepeti meselesine tekrar dikkat çekmek istiyorum. Türkiye, gıda fiyatlarındaki dalgalanmada dünyada 1 veya 2 numarada. Bu kadar çok büyük dalgalanmanın olduğu kalemi enflasyon sepeti içinde benzer tüm ülkelerin çok daha üzerinde bir ağırlıkla tuttuğunuz zaman, onun çarpan etkisi çok yüksek oluyor. Onun için bu hesaplama yöntemi, daha doğrusu sepetteki ağırlığın gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. Buna tekrar dikkat edilmesi gerektiğine inanıyorum."

(Bitti)