Zonguldak'ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta uçuruma yuvarlanan otomobilde sıkışan çifti, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yaralı olarak kurtardı.
Metin Özdemir (37) yönetimindeki 67 TB 138 plakalı otomobil, Zonguldak-İstanbul karayolu Saka köyü mevkisinde uçuruma yuvarlandı.
Sürücü ile eşi Funda Özdemir (33), yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan ve ters dönen otomobilin içinde sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan yaralıları yaklaşık bir saat süren çalışmayla çıkardı.
Kaza yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan yaralılardan Funda Özdemir'in, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Çiftin, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Yazıcılar köyünden Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesine sağlık kontrolü için geldiği ve kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.