03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Fotoğrafçılarda "biyometrik" fotoğraf yoğunluğu

03 Ocak 2017 Salı, 13:56
Fotoğrafçılarda "biyometrik" fotoğraf yoğunluğu

ORDU (AA) - Nüfus cüzdanlarının yerini alacak çipli kimlik kartı başvurularının başlamasıyla nüfus müdürlüklerinde hareketlilik yaşanırken, fotoğrafçılarda da biyometrik fotoğraf için yoğunluk oluştu.

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki fotoğrafçılardan Kemal Apaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çipli kimlik kartı için başvuruların dün başladığına işaret etti.

Başvuruların en çok kendi sektörlerine yaradığına işaret eden Apaydın, "Uzun zamandan beri bugünü bekliyorduk. Çünkü sektörün çok ciddi sıkıntıları var. İnşallah bu sıkıntıları biyometrik fotoğraf çekerek aşmayı istiyoruz. Çok şükür şu anda yoğun ilgi var. İlerleyen süreçte bu yoğunluğun daha da artmasını bekliyoruz." dedi.

Apaydın, biyometrik fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların işlerini çok kısa sürede halletmeye çalıştıklarını ifade ederek, "5 dakika içinde biyometrik fotoğrafı vatandaşa teslim ediyoruz. En az 4 tane çekip kişiye teslim ediyoruz." diye konuştu.

Daha önce ehliyet için de fotoğraf çektiklerini dile getiren Apaydın, hem ehliyet hem de çipli kimlik kartı başvurularının sektörün işlerinin açılmasını sağladığını kaydetti.

Cengiz Aydın da dünden itibaren çipli kimlik kartı için fotoğraf çekmeye başladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Şu an itibarıyla yoğunluk istediğimiz gibi. Biz bu yoğunluktan çok memnunuz. Uzun süre bu yoğunluğun süreceğini tahmin ediyoruz. Daha önceki zamanlarda günde 15-20 fotoğraf çekiyorsak bugün bu sayı 50-60'a çıktı."

Yalçın Aydın da kimlik ve ehliyet için yapılan yeni uygulamanın fotoğrafçı sektörüne adeta ilaç gibi geldiğini dile getirerek, "Herkes gibi biz de bu süreci bekliyorduk. Birçok esnaf sektörün çeşitli sorunlarından dolayı iş yerlerini kapatmayı düşünüyordu. Şimdi biyometrik fotoğraf çekiminden sonra işlerimiz yoluna girmeye başladı." şeklinde konuştu.


İLGİLİ HABERLER

Bu projeyle sporla tanışmayan çocuk kalmayacak
YEREL

BU PROJEYLE SPORLA TANIŞMAYAN ÇOCUK KALMAYACAK

Kaymakam Yapıcı: &quot;Fatsa Belediyespor hedefine ulaşacak&quot;
YEREL

KAYMAKAM YAPICI: "FATSA BELEDİYESPOR HEDEFİNE ULAŞACAK"
Kimliklerin yenilenmesi fotoğrafçılara yaradı
YEREL

KİMLİKLERİN YENİLENMESİ FOTOĞRAFÇILARA YARADI
İŞKUR iş sahibi yapıyor
YEREL

İŞKUR İŞ SAHİBİ YAPIYOR
Ordu Ticaret Borsası'ndan teröre tepki
YEREL

ORDU TİCARET BORSASI'NDAN TERÖRE TEPKİ
Başkandan STK'lara çağrı
YEREL

BAŞKANDAN STK'LARA ÇAĞRI
Fatsa Belediye binası inşaatı devam ediyor
YEREL

FATSA BELEDİYE BİNASI İNŞAATI DEVAM EDİYOR
Ordu'dan sınırdaki Mehmetçiklere yiyecek
YEREL

ORDU'DAN SINIRDAKİ MEHMETÇİKLERE YİYECEK
87 yıllık sorun tarih oluyor
YEREL

87 YILLIK SORUN TARİH OLUYOR
Fatsa'da &quot;Miras Yolu İle Mülkiyet Devri ve Tarım Arazilerinin Satışı Paneli&quot;
YEREL

FATSA'DA "MİRAS YOLU İLE MÜLKİYET DEVRİ VE TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI PANELİ"
Fındıkta alan bazlı gelir desteği
YEREL

FINDIKTA ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ
Altınordu'da alt yapı çalışmaları
YEREL

ALTINORDU'DA ALT YAPI ÇALIŞMALARI
Başkan Tekintaş'tan teröre tepki
YEREL

BAŞKAN TEKİNTAŞ'TAN TERÖRE TEPKİ
İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER
Yeni kimlikler Fatsa'da verilmeye başlandı
YEREL

YENİ KİMLİKLER FATSA'DA VERİLMEYE BAŞLANDI
Ordu'da fındık fiyatı yeni yılda da artmadı
YEREL

ORDU'DA FINDIK FİYATI YENİ YILDA DA ARTMADI