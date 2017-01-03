Fotoğrafçılarda "biyometrik" fotoğraf yoğunluğu

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ORDU (AA) - Nüfus cüzdanlarının yerini alacak çipli kimlik kartı başvurularının başlamasıyla nüfus müdürlüklerinde hareketlilik yaşanırken, fotoğrafçılarda da biyometrik fotoğraf için yoğunluk oluştu.

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki fotoğrafçılardan Kemal Apaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çipli kimlik kartı için başvuruların dün başladığına işaret etti.

Başvuruların en çok kendi sektörlerine yaradığına işaret eden Apaydın, "Uzun zamandan beri bugünü bekliyorduk. Çünkü sektörün çok ciddi sıkıntıları var. İnşallah bu sıkıntıları biyometrik fotoğraf çekerek aşmayı istiyoruz. Çok şükür şu anda yoğun ilgi var. İlerleyen süreçte bu yoğunluğun daha da artmasını bekliyoruz." dedi.

Apaydın, biyometrik fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların işlerini çok kısa sürede halletmeye çalıştıklarını ifade ederek, "5 dakika içinde biyometrik fotoğrafı vatandaşa teslim ediyoruz. En az 4 tane çekip kişiye teslim ediyoruz." diye konuştu.

Daha önce ehliyet için de fotoğraf çektiklerini dile getiren Apaydın, hem ehliyet hem de çipli kimlik kartı başvurularının sektörün işlerinin açılmasını sağladığını kaydetti.

Cengiz Aydın da dünden itibaren çipli kimlik kartı için fotoğraf çekmeye başladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Şu an itibarıyla yoğunluk istediğimiz gibi. Biz bu yoğunluktan çok memnunuz. Uzun süre bu yoğunluğun süreceğini tahmin ediyoruz. Daha önceki zamanlarda günde 15-20 fotoğraf çekiyorsak bugün bu sayı 50-60'a çıktı."

Yalçın Aydın da kimlik ve ehliyet için yapılan yeni uygulamanın fotoğrafçı sektörüne adeta ilaç gibi geldiğini dile getirerek, "Herkes gibi biz de bu süreci bekliyorduk. Birçok esnaf sektörün çeşitli sorunlarından dolayı iş yerlerini kapatmayı düşünüyordu. Şimdi biyometrik fotoğraf çekiminden sonra işlerimiz yoluna girmeye başladı." şeklinde konuştu.



