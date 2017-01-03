Lise öğrencilerinden Haleplilere yardım

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VAN (AA) - Van'da imam hatip lisesi öğrencileri tarafından hayırseverlerin yardımlarıyla toplanan 2 tır malzeme, Halepli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

"Van Anadolu İmam Hatip Lisesi, Halepli Kardeşlerinin Yanında" adıyla düzenlenen kampanya kapsamında, İpekyolu ilçesindeki hayırseverlerin de desteğiyle 2 tır gıda, giyim ve ilaç yardımı toplandı.

Yardım tırları, dualar eşliğinde Kilis'e gönderildi.

Lise Müdürü Süleyman Yavuzer, Halep'te yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayan öğrencilerin, gösterdikleri davranışla gelecek adına umut verdiğini söyledi.

Kampanya kapsamında okulda yaklaşık 36 bin lira nakdi yardım, iki tır giyim, ilaç ve gıda maddesi toplandığını bildiren Yavuzer, "Halkımız, velilerimiz, öğrencilerimizin, bu yardım kampanyasına gösterdikleri duyarlılıktan gurur duyuyorum. Halepli kardeşlerine yardım edebilmek için birbirleriyle yarıştılar." dedi.

Öğrencilerden Şehmuz Araç da kampanya kapsamında tüm okul harçlığını, daha çok ihtiyaçları olduğunu düşünerek Halepli kardeşlerine gönderdiğini belirtti.