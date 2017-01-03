Yurtta kış

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GAZİANTEP (AA) - Yurtta etkili olan kar yağışı nedeniyle Adıyaman'ın Gerger ilçesinde taşımalı eğitim veren okullara bir gün süreyle ara verildi. Malatya'da kırsal kesimdeki 39 mahalleyle, Adıyaman'daki 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini gün içinde artıran kar hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Erek, yoğun kar yağışı nedeniyle köy yollarının kapanma ihtimalinin yüksek olduğunu değerlendiren ilçe Hıfzısıhha Kurulu kararı çerçevesinde ilçe merkezinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için bir günlük tatil kararı aldıklarını söyledi.

Kaymakamlık da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanması muhtemel köy yolları için il özel idare ekiplerinin hazır bekletildiği belirtildi.

- Diğer ilçeler

Çelikhan ilçesinde de kar yağışı nedeniyle Yeşilyayla, Mutlu, Karaçayır, Fatih, Askerhan ve Korucak köyleri, Gölbaşı ilçesinde de Akçabel, Yaylacık, Hacılar, Hamzalar ve Yukarı Karakuyu köy yolları ulaşıma kapandı.

Gölbaşı Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, dün gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının yağışın durmasının ardından açılacağını belirtti.

- Malatya

Malatya'da kırsal kesimdeki 39 mahalleye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışı nedeniyle Akçadağ'da 1, Darende'de 13, Doğanşehir'de 22, Doğanyol'da 3 mahallenin yoluna ulaşım gerçekleştirilemiyor.

Toplam 570 kilometre uzunluğundaki kapalı yolun açılması için 31 ekip iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Kent merkezinde de etkili olan kar nedeniyle vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.

- Gaziantep

Gaziantep'teki kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve yer yer etkili olan kar, yayalara zor anlar yaşatırken sürücüler de trafikte güçlükle ilerledi.

Uygulamalarını arttıran trafik polisleri, araçların lastiklerini kontrol etti, sürücülere uyarıda bulundu.