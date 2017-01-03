Myanmar'da 10 polis gözaltında

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YANGON (AA) - Myanmar'da bir şüphelinin sorgu sırasında hayatını kaybetmesinin ardından 10 polisini gözaltına alındığı bildirildi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir emniyet yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 Aralık'ta Yangon'da hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan 30 yaşındaki bir kişinin cansız bedeninin 4 gün sonra bir nehirde bulunması üzerine 10 polisin gözaltına alındığını belirtti.

Yetkili, başkent Nepido'daki Emniyet Merkezinden olayı soruşturma talimatı aldıklarını ve polislerin sorgulama sırasında kural ve yönetmeliklere uymadığını tespit ettiklerini kaydetti.

Nepido'daki Emniyet Merkezinde görevli Soe Lin Aye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, demokrasiye geçiş süreci yaşayan ülkede polislerin de uygulamalarını değiştirmelerinin önemine dikkati çekerek "Polisler yasalara uymak zorunda. Böylece insanlar bize güvenebilir." dedi.

Myanmar'da aşırı güç kullanmaları ve yasa dışı uygulamalarıyla sık sık gündeme gelen polislerin bu şekilde gözaltına alınmalarına nadir rastlanıyor.