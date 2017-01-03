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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Yurtta asayiş

03 Ocak 2017 Salı, 14:12

SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde, bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mercantepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve hamallık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Taşyürek'ten 2 gündür haber alamayan komşuları, kapısı sürekli açık olan yaşlı adamın evine girdi.

Oturma odasında yaşlı adamı yerde su birikintisi içinde hareketsiz bulan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yapılan muayenede Taşyürek'in öldüğü tespit edildi.

Cenaze, otopsi için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bu arada, Taşyürek'in cesedinin bulunduğu odada tesisat borusunun patlaması sonucu su birikintisi oluştuğu ve yaşlı adamın donarak öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

- İzmir'de kapkaç ve dolandırıcılık zanlısı 2 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de, dolandırıcılık ve kapkaç olaylarının faili oldukları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Gaziemir ilçesinde yaşayan M.A'nın, otomobilini alan kişi tarafından 96 bin lira dolandırıldığı yönündeki şikayet üzerine çalışma başlattı.

Zanlının Y.B. adlı kişi olduğunu tespit eden ekipler, aracın ruhsatını kendi üzerine alan M.N.Ç'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen M.N.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Y.B'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İnönü Caddesi'nde, Ş.P'nin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine başlatılan çalışmada, kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının B.K (22) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

- Mardin'deki uyuşturucu operasyonu

MARDİN (AA) - Mardin'de 6 bin 947 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki işlemlerin ardından 3 kişi serbest kaldı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, biri salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 Aralık'ta il genelinde uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 6 bin 947 uyuşturucu hap ele geçirilmiş, önce 7, ardından 3 kişi gözaltına alınmıştı.

- Aksaray'da uyuşturucu operasyonu

AKSARAY (AA) - Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 13 Afganistanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir grubun uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Delillendirmenin ardından harekete geçen ekipler, Hamidiye Mahallesi'ndeki evde yaptıkları aramada satışa hazır poşetlerde 60 gram eroin ve 10 gram afyon sakızı ile uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 13 Afganistan uyruklu, Aksaray Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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