Bu projeyle sporla tanışmayan çocuk kalmayacak

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ORDU (AA) - Ordu'da spor kültürünün geliştirilmesi amacıyla "Spor Park Projesi" başlatıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, 12 istasyondan oluşan taşınabilir spor alanı çocukların ayağına götürülecek.

Kentteki tüm çocukların sporla tanışması için hayata geçirilen proje ile okul bahçeleri ve ilçe meydanlarında spor alanları kurulacak.

Satrançtan masa tenisine, badmintondan canlı langırta kadar çok sayıda spor aktivitesinin yer alacağı "Spor Park", bir hafta boyunca kurulduğu alanda çocukların hizmetinde olacak.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Altınordu ilçesi Bayadı İlkokulu bahçesine kurulan "Spor Park"ın açılışında yaptığı konuşmada, projeye bugün itibarıyla "start verdiklerini" söyledi.

Yıl boyunca il genelinde spor kültürünü artırmak amacıyla projenin devam edeceğini dile getiren Genç, "Yavrularımızın, çocuklarımızın spora başlamalarına vesile olmak için spor alanlarını onların ayağına götüreceğiz. Halk Sağlığı Müdürlüğümüzle beraber obeziteyle mücadele için de Spor Park Projesi'ni bugün Ordu'da hayata geçirdik." dedi.

Genç, parkın, il genelindeki tüm ilk ve ortaokullarda kurulacağını, böylece öğrencilerin bir hafta spor etkinliklerine katılacağını bildirdi.

"Spor Park Projesi" ile 2017 yılında Türkiye'nin en fazla spora yönelen ili olmayı da planladıklarını vurgulayan Genç, başarılı sporcular yetiştirmek için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerini kaydetti.

Konuşmanın ardından öğrenciler arasında halat çekme yarışması yapıldı. Öğrenciler, bahçede oluşturulan alanda spor aktivitelerine katılarak doyasıya eğlendi.

Gençlik merkezi görevlileri de spor kursları hakkında bilgilendirme yaptı.



