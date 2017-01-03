Terörden zarar gören alt yapı yenilenecek

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MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince, Nusaybin ilçesinde terör saldırıları sonucu zarar gören içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri yapılacak.

İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali Mustafa Yaman, Nusaybin ilçesinde terör saldırıları sonucu zarar gören içme suyu ve kanalizasyon şebekesinin yapımı için gerçekleştirilen ihaleleri onayladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinde yüklenici firma ile imzalanan protokol kapsamında 55 milyon 700 bin liraya mal olacak içme suyu şebekesi ile kısmi kanalizasyon şebekesi projesinin bir yılda tamamlanması planlanıyor. 245 kilometrelik içme suyu şebekesi ile 75 kilometrelik kısmi kanalizasyon şebekesinin projesi kapsamında yer tesliminin yapıldığı ve önümüzdeki günlerde çalışmalara başlanacağı öğrenildi.

Yaman, çalışmaların ilçenin 50 yıllık bir gelecekte hiçbir şekilde içme suyu ve kanalizasyon sorunu yaşanmamasının yanında ilçedeki olası nüfus artışı potansiyeli de göz önünde bulundurularak planlandığını kaydetti.

Çalışmaları Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak koordineli bir şekilde yürüttüklerini belirten Yaman, "İnşallah yeni süreçte çağdaş şehirciliğin muhtevası olan alt ve üst yapısıyla, park ve bahçeleriyle, sosyal ve sportif yaşam merkezleriyle çok daha güzel ve modern bir Nusaybin'i hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.