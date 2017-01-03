Gaziantep'ten 6,3 milyar dolarlık ihracat

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'ten 2016 yılında toplam 6 milyar 258 milyon 347 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, 2016 Aralık ayında şehrin ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 artarak 554 milyon 677 bin dolar olduğunu bildirdi.

Gaziantep'ten 2016 yılında toplam 6 milyar 258 milyon 347 bin dolarlık ihracat yapıldığını aktaran Konukoğlu, "Gaziantep ihracatı, bir önceki yıla göre binde 1 oranında, çok küçük çaplı düştü. 2015 yılında Gaziantep’ten 6 milyar 263 milyon 809 bin dolarlık ihracat yapılmıştı. Olağanüstü gelişmeler yaşadığımız 2016 yılında gösterilen ihracat performansı bir başarıdır." ifadelerini kullandı.

Küresel ekonomide durgunluğun devam ettiğini, darbe girişimi ve sonrasında terör olaylarının arttığını belirten Konukoğlu, böyle bir dönemde Gaziantep’in ihracatını sürdürmesinin bile başarı olduğunu vurguladı.

Konukoğlu, ihracatçıların mevcut pazarlarını korumanın yanı sıra yeni pazarlar için mücadele ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Dünya ticaretindeki daralma ülke ihracatımızı etkilemiştir. Özellikle Suriye, Irak ve Rusya pazarlarında yaşanan sıkıntılar 2016'da ihracat hızını kesmiştir. Bunlarla birlikte ülkemizin uğradığı işgal girişimi ve sonrasında ekonomi üzerinden yürütülen algı operasyonları ekonomik faaliyetlerimizi yaralamıştır. Tüm bu risklere rağmen ihracatımızın azalmasını başarısızlık olarak değerlendirmiyoruz. Tabi ki hedefimiz ihracat rakamlarını artırmaktı, ancak sadece Türkiye değil dünya açısından da olağanüstü gelişmeler yaşadığımız bir sene geçirdiğimizi unutmayalım."

Gaziantep’in yıllık bazda, en fazla ihracat yapan 10 il arasında beşinci sırasını koruduğuna işaret eden Konukoğlu, "Biz geleceğe dair pozitif bakışımızı koruyoruz ve moralimizi yüksek tutuyoruz. Dinamik yapısı ile dünyanın 174 ülkesine ulaşan Gaziantep, 2017’de inşallah kayıplarını telafi edecek, eski ihracat temposunu yakalayacaktır. İhracat ailesi olarak, dünyada girmediğimiz pazar kalmaması ve ihracat çıtamızı yükseltmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Özel sektör olarak ekonomiyi büyütmeye istekli olduklarını vurgulayan Konukoğlu, "Türkiye'yi ekonomisini büyüterek dünyanın en güçlü ülkeleri arasına sokmalıyız. Üretimi ve ihracatı artırıcı çalışmalara hız vermeliyiz. En büyük güvencemiz de ülkemizdeki siyasi ve ekonomik istikrardır. Bu süreçte hükümetimiz, üretimi ve ihracatı besleyecek destek paketlerini hızla uygulamalı ve yapısal reform adımlarını kararlılıkla sürdürmelidir." değerlendirmesinde bulundu.