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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Kilis'te "1 mama 1 umut" kampanyası

03 Ocak 2017 Salı, 14:29
Kilis'te "1 mama 1 umut" kampanyası

KİLİS (AA) - Kilis Belediyesi ve Zeruj Organizasyonun iş birliği ile aralarında Suriyelilerin de olduğu ihtiyaç sahibi 2 bin aileye, bebek malzemeleri ve kıyafet yardımında bulunuldu.

"1 mama 1 umut" kampanyası kapsamında toplanan yardımların dağıtımı dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğünün bahçesinde Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın da katıldığı toplantı düzenlendi.

Yardım kampanyası ile aralarında Suriyeli sığınmacıların da olduğu bebeği bulunan kadınlara mont, bebek maması ve bez gibi malzemeler dağıtıldı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, yaptığı açıklamada, bu tür kampanyalar ile ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanlarında olunması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Suriyeli mültecilere eşi benzeri görülmemiş ev sahipliği yaptığını aktaran Kara, "Kilis kendi nüfusundan fazla kardeşine ev sahipliği yapıyor. İnsanlık tarihinin en büyük kültürel mirası insan vicdanındaki iyilik duygusudur. Ne yazık ki 21. yüzyıl insanı bu iyilik duygusunu kaybetti ve halen kaybetmeye devam ediyor ama bu iyilik duygusunu kaybetmeyen, yaşatan ülkeler ve şehirler var." diye konuştu.

Kampanyanın örnek olması ve sürdürülmesi gerektiği belirten Kara, hayırseverlere teşekkür etti.

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