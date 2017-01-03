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OSMANİYE (AA) - Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) üyeleri, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yılı etkinlikleri kapsamında, Kanlı Geçit Tren Köprüsü'ne Türk bayrağı astı.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, başkanlık makamında, Türk Bayrağını ODAK üyelerine teslim ettikten sonra yaptığı konuşmada, şanlı Türk bayrağının Kanlı Geçit Tren Köprüsü'ne asılmasının büyük anlam ifade ettiğini söyledi.

Kanlı Geçit'in savaşların tarihindeki stratejik mekanlardan olduğunu ifade eden Kara, şöyle konuştu:

"Bayrağın asıldığı yerde Kuvayımilliye ruhuyla mücadele eden Osmaniye'deki kuvvetlerin ortaya koymuş oldukları kahramanca mücadele var. Bu stratejik hareket neticesinde sadece Osmaniye'de değil Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Kuvayımilliye kuvvetlerimizin direncinin artması ve oradaki mücadeleyi daha etkin bir şekilde vermeye katkı sağlamış oldu. Bu nedenle bayrağımızı asacağınız bölge önem arz ediyor. Şanlı bayrağımızı kanlı geçit bölgesine asmak üzere büyük bir onurla sizlere takdim ediyorum."

Bayrak teslim törenine Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağcılık Eğitmeni Yücel Erdoğan, ODAK Başkanı Muhammed Doğan ve kulüp üyeleri katıldı.

Daha sonra ODAK üyeleri, bayrağı kurtuluş mücadelesinin kazanılmasında büyük öneme sahip Kanlı Geçit Tren Köprüsü'ne astı.

Öte yandan köprüye, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit düşen Piyade Astsubay Ömer Halisdemir'in fotoğrafı da asıldı.