Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy adasına geçmeye çalışırken yakalan Pakistan uyruklu 48 kaçak, Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akyarlar Mahallesi açıklarında önceki gece devriye görevi yaptıkları sırada tespit ettikleri, lastik bot içerisindeki Pakistan uyruklu 48 kaçağı yakaladı. Yakalanan kaçaklar, karaya çıkarıldıktan sonra işlemleri için Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Yabancılar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan kaçaklar, iki midibüsle polis gözetiminde Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.