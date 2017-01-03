Dondurucu soğuklarda yaban hayatını unutmadılar

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için görevlilerce doğaya yem bırakıldı.

Bölgede bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından etkisini artıran dondurucu soğuklar sebebiyle Ergan Dağı eteklerindeki Pınarönü köyü yakınlarında yapılan yemleme çalışmalarına Erzincan Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Uğur Önel ile Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Uğur Önel, yemleme çalışması sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yaban hayatını koruyarak bu zenginliği gelecek nesillere taşımak için çalışmalara ve denetimlere aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Erzincan’da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle av ve yaban hayvanları ile sokak hayvanlarının beslenmeleri için araziye besinler bıraktıklarını ifade Önel, şunları kaydetti:

"Kanatlı hayvanlar için buğday, etçil hayvanlar için Erzincan Belediyesi Kesimevi'nden temin ettiğimiz sakatat türü atıklar, otçul hayvanlar için bu tür yiyecekler, sokak hayvanları içinse yemek artığı, mama ve su temin ederek uygun yerlere bırakıyoruz. Bu çalışmalarımızda bizlere sivil toplum örgütleri ve diğer kamu kurumları da yardımcı olmaktadır."

Önel, yaban hayatının önemine işaret ederek, yaban hayatını gelecek nesillere tanıtmak için denetim ve kontrollerini de sürdürdüklerini ifade etti.