03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dondurucu soğuklarda yaban hayatını unutmadılar

03 Ocak 2017 Salı, 14:47
Dondurucu soğuklarda yaban hayatını unutmadılar

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için görevlilerce doğaya yem bırakıldı.

Bölgede bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından etkisini artıran dondurucu soğuklar sebebiyle Ergan Dağı eteklerindeki Pınarönü köyü yakınlarında yapılan yemleme çalışmalarına Erzincan Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Uğur Önel ile Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Uğur Önel, yemleme çalışması sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yaban hayatını koruyarak bu zenginliği gelecek nesillere taşımak için çalışmalara ve denetimlere aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Erzincan’da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle av ve yaban hayvanları ile sokak hayvanlarının beslenmeleri için araziye besinler bıraktıklarını ifade Önel, şunları kaydetti:

"Kanatlı hayvanlar için buğday, etçil hayvanlar için Erzincan Belediyesi Kesimevi'nden temin ettiğimiz sakatat türü atıklar, otçul hayvanlar için bu tür yiyecekler, sokak hayvanları içinse yemek artığı, mama ve su temin ederek uygun yerlere bırakıyoruz. Bu çalışmalarımızda bizlere sivil toplum örgütleri ve diğer kamu kurumları da yardımcı olmaktadır."

Önel, yaban hayatının önemine işaret ederek, yaban hayatını gelecek nesillere tanıtmak için denetim ve kontrollerini de sürdürdüklerini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden anlamlı proje
YEREL

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI PROJE
rzincan KYK'dan Halep'e 28 ton gıda yardımı
YEREL

RZİNCAN KYK'DAN HALEP'E 28 TON GIDA YARDIMI
Erzincan'dan Suriyelilere 15 ton gıda yardımı
YEREL

ERZİNCAN'DAN SURİYELİLERE 15 TON GIDA YARDIMI

Serviks kanserine farkındalık ayı
YEREL

SERVİKS KANSERİNE FARKINDALIK AYI
Erzincan da kaçakçılık operasyonu:2 tutuklu
YEREL

ERZİNCAN DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU:2 TUTUKLU
Erzincan'da terör operasyonu
YEREL

ERZİNCAN'DA TERÖR OPERASYONU
Erzincan da terör operasyonu: 3 tutuklu
YEREL

ERZİNCAN DA TERÖR OPERASYONU: 3 TUTUKLU
Yaralı kurt tedavisinin ardından doğaya salındı
YEREL

YARALI KURT TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI