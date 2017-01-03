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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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"Halep'e Yol Açın" kampanyası

03 Ocak 2017 Salı, 14:49
"Halep'e Yol Açın" kampanyası

ADANA (AA) - Memur-Sen Adana temsilciği tarafından "Halep'e Yol Açın" kampanyası kapsamında toplanan bin 104 torba un, bölgeye ulaştırılmak üzere yola çaktı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, kampanya kapsamında temin edilen bin 104 torba un İHH İnsani Yardım Vakfı Adana temsilcisine teslim edildi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, "Halep'i açlıktan, insanlığı utançtan kurtar" temasıyla başlattıkları kampanyada, üyeleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile Haleplilere 81 tır un ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Memur-Sen olarak Halepliler için 5 aşamalı eylem planı başlattıklarını anımsatan Sezer, "Beşinci aşamada yardım tırları ile birlikte 'Halep'e Yol Açın' konvoyuna katılıp Adana'dan ve Türkiye’nin her tarafından Hatay'a ulaşıp ve basın açıklaması yaparak, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda İHH ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla miting yaptık. Bugün de burada, toplanan un yardımlarını Halep'e uğurladık. Allah yardımcımız olsun, Halep'in yolları açık olsun." ifadelerini kullandı.

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