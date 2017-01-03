Hazine 4,9 milyar lira borçlandı

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ANKARA (AA) - Hazine Müsteşarlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde piyasaya toplam 4 milyar 877,9 milyon lira borçlandı.

Hazine, ilk ihalede 5 yıl (1722 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,60 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 11,25, bileşik faiz yüzde 11,56 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 145,1 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 630 milyon lira, net satış 599,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 800 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 370 milyon liralık teklif geldi ve net 1 milyar 27,5 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 9 yıl (3325 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,30 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz yüzde 11,35, bileşik faiz yüzde 11,67 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 861,4 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 737,1 milyon lira, net satış 734,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 750 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 381 milyon liralık teklif alındı ve net 966,7 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece piyasaya toplam 4 milyar 877,9 milyon lira borçlandı.