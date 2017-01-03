Mersin Büyükşehir Belediyespor Avrupa'da galibiyet peşinde

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





MERSİN (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 7. hafta maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Mersin Büyükşehir Belediyespor'un genel menajeri Melahat Aydın, rakipleri karşısında kazanmak istediklerini söyledi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon hem lig hem de Avrupa kupalarında mücadele ettiklerini anımsattı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın sahalarında Fenerbahçe'yi konuk edeceklerini hatırlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Avrupa'da 2 Türk takımının karşılaşıyor olması çok önemli. Biz Avrupa Ligi'nde şanssız bir sezon geçiriyoruz. Bu şanssızlığımızı yarın oynayacağımız maçla kırmak ve ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Rakibimizi yakından tanıyoruz. Ligde 7. haftada Fenerbahçe'yi evimizde mağlup ettik. Rakibimizi ligde olduğu gibi Avrupa maçında da yenmek istiyoruz. Takımımız bu maça iyi hazırlandı. Karşılaşmayı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız."

Melahat Aydın, taraftar desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu, seyircilerin tribünleri doldurmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Mersin Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe, yarın Edip Buran Spor Salonu'nda saat 18.30'da karşılaşacak.