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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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Afyonkarahisar'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

03 Ocak 2017 Salı, 15:00

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mehmet Bulut idaresindeki 64 AF 506 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Uşak karayolunun 40. kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 42 Z 5316 plakalı hareket halindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobildeki Emine Solak (72) ile kızı Durna Gezer (44) yaşamını yitirdi, Asiye Kartal ve Mehmet Bulut yaralandı.

Yaralılar, Kocatepe Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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