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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Gaziantepspor'un Antalya kampı

03 Ocak 2017 Salı, 15:13


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümü için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Gaziantepspor'da yeni transfer Marquinhos Pedroso, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezonun ikinci bölümünün hazırlıklarına Serik ilçesine bağlık Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı kampla devam eden kırmızı-siyahlı ekipte Brezilyalı futbolcu Pedroso, sabah gerçekleştirilen idmanda takımla çalıştı. 23 yaşındaki sol bek, antrenman öncesi teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Gaziantepspor Kulübü, Marquinhos Pedroso'yu Brezilya'nın Figueirense takımından kadrosuna katmıştı.

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