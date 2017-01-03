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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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"Beşiktaş değerli ve önemli bir kulüp"

03 Ocak 2017 Salı, 15:23


ANTALYA (AA) - Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel, büyük bir kulüpte futbol oynayacağı için mutlu olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlıların Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde basın toplantısı düzenleyen Babel, takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını belirtti.

Kampın iyi gittiğini anlatan Hollandalı futbolcu, "Her oyuncu en yüksek seviyede oynamak ister. Beşiktaş değerli ve önemli bir kulüp. Böyle bir kulübün parçası olduğum için mutluyum." dedi.

Oynadığı her kulüpte beklentilerin büyük olduğunu aktaran Babel, kendi bölgesinde kaliteli futbolcuların takımda yer aldığının hatırlatılması üzerine, "Her kulüpte beklentiler büyüktür. Bu yüzden baskıyla oynamaya alışığım. İyi bildiğimi yapıp elimden geleni göstereceğim. Rekabet takıma fayda getirecektir. Farklı pozisyonlarda birçok alternatif var. Oyuncuların bu tip rekabetlere ihtiyacı olur. Kariyerim boyunca farklı pozisyonlarda oynamayı öğrendim. Belki ideal pozisyonum sol kanat olabilir ama forvet olarak da oynayabilirim." ifadelerini kullandı.


- "En ciddi rakip Medipol Başakşehir"


Ryan Babel, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında en ciddi rakiplerinin şu an lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'in olduğunu dile getirdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'den daha çok şu anki lideri rakip olarak gördüklerini anlatan Babel, "Ligin lideri Medipol Başakşehir. En ciddi rakip onlar gibi gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.


- "8 işareti yanlış anlaşıldı"


Ryan Babel, Kasımpaşa'da oynarken eliyle yaptığı 8 işaretinin yanlış anlaşıldığını vurguladı.

Liverpool forması giyerken Beşiktaş'ı 8-0 yendikleri maçta forma giyen Babel, geçtiğimiz sezonlarda oynanan bir Beşiktaş-Kasımpaşa maçında ekranlara yansıyan görüntünün hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"O bir televizyon görüntüsüydü. İşin aslı şöyle; o maçta Beşiktaş öndeydi. Kalecileri ağır davranıyordu. Bildiğiniz gibi 6 saniye kuralı var. Bende hakemi uyarmak için elimle 7-8-9-10 diye sayıyordum. Tam 8 yaptığımda o görüntü alınmış. Daha önceki bir maçın skoruyla hiçbir alakası yok. Bunu burada ilk defa açıklama şansı buldum. Umarım bir daha böyle sorularla karşılaşmam."


- "Son haftalarda iyi oynamadık"


Hollandalı tecrübeli futbolcu, son haftalarda Beşiktaş'ın iyi oynayamadığını aktardı.

Son Gaziantepspor maçını tribünden takip eden Babel, "Son haftalarda sonucu alsak bile yeterince iyi oynayamadığımız maçlar var. Futbol sonuç odaklı. Büyük takımlarda daha da fazla. Son Gaziantepspor maçında iyi oynamadık ama istediğimiz sonucu aldık. İkinci yarı da umarım istediğimiz sonuçları alırız." diye konuştu.


- "Türkiye'yi savundum"


Babel, son zamanlarda yaşanan terör olaylarının sorulması üzerine şu cevabı verdi:

"Türkiye'yi seven bütün insanlar için üzücü. Burası çok güzel bir ülke. İstanbul da dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Ancak 'yazık' diyebiliyorum. Burayı tanımayan insanlar üzerinde bu olaylar olumsuz etki yapıyor. Buraya geldiğim için beni eleştirenler oldu ama ben Türkiye'yi onlara karşı savundum. Umarım kontrol altına alınır her şey ve bu ülke hak ettiği gibi huzurlu olur."

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