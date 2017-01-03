Mersin'deki sel

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MERSİN (AA) - Mersin'de, yağışların beraberinde getirdiği selde kaybolan biri çocuk iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Geçtiğimiz hafta meydana gelen selde hayatını kaybeden Serkan ve Fatma Genç çiftinin aynı araçta bulunan 4 yaşındaki kızları Miray ve 25 yaşındaki yakınları Sultan Uncu'yu arama çalışmaları devam ediyor.

AFAD, Mersin İtfaiyesi ve polis ekiplerinin dere yatağında arama faaliyetlerine bazı vatandaşlar da gönüllü olarak katılıyor. Çalışma kapsamında 9 kilometrelik alandaki tüm yerlere bakılıyor.

Öte yandan, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bünyesindeki 8 dalgıç da bin 300 metre uzunluğundaki kanalizasyonda arama yapıyor. Zorlu arazi koşulları ve su içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler güçlükle ilerleyebiliyor.

Arama çalışmaları, yarından itibaren Emniyet Genel Müdürlüğünden gönderilen dedektör köpeklerle devam edecek.

Mersin'de 29 Aralık Perşembe günü meydana gelen selde merkez Toroslar ilçesindeki bir köprüden geçerken suya kapılarak debisi yükselen Yalınayak deresine düşen otomobildeki Serkan ve Fatma Genç çifti hayatın kaybetmişti. Çiftin cenazesine ulaşılırken, aynı araçta bulunan 4 yaşındaki kızları Miray ve 25 yaşındaki yakınları Sultan Uncu kaybolmuştu.