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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Aralık ayı ihracat rakamları

03 Ocak 2017 Salı, 15:33

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, iş dünyasının üstün performansıyla ihracatta ilk 5 il arasında olma hedeflerine ulaşacaklarını belirtti.

Kösemusul yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ülkenin aralık ayı ihracatının, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak, 12 milyar 346 milyon dolar olarak gerçekleştiğini anımsattı.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre en çok ihracatın 5 milyar 800 milyon dolarla tüketim malları grubunda yapıldığını, bu grubu sırasıyla 5 milyar 414 milyon dolarla ham madde, 1 milyar 498 milyon dolarla yatırım malları gruplarının takip ettiğini belirten Kösemusul, 2016'nın son çeyreğinde yükselişe geçen Sakarya'nın da aralık ayında rekor artış sağladığını ifade etti.

Kösemusul, Sakarya'nın ihracatının aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 214,2 artış göstererek 477 milyon 477 bin dolar olarak gerçekleştiğini ve kentin en çok ihracat yapan iller arasında 7'nci sıradaki yerini koruduğunu bildirdi. Kösemusul, şunları kaydetti:

"Aralık ayı ihracat değerinde Sakarya iş dünyasının büyük başarısı var. İhracat artışı, iş dünyasının moralini ve motivasyonunu daha da yükseltti ve 2017 yılı için umut verdi. 2014 yılındaki yükseliş trendini 2016'nın son çeyreğinde yakaladık. 2014 ihracatımız için başarılı bir yıldı. Global ekonomide yaşanan sıkıntılar ve ülkemizdeki gelişmeler nedeniyle 2015 ve 2016'nın son çeyreğine kadar ihracatımız düşüş yaşadı. Hamdolsun 2016'nın son çeyreğinde yeniden atağa geçtik. Aralık ayını 7'nci sırada kapattık.

Toyota Türkiye başta olmak üzere, bu başarıya emek veren iş dünyamızı tebrik ediyorum. Onların üstün performansıyla inşallah ihracatta ilk 5 il arasında olma hedefimize ulaşacağız. Daha iyi değerler için 2017'de daha çok çalışacağız. Sakarya olarak üreterek, alternatif pazarlar bulup daha yüksek ihracat yaparak kazanmaya ve Türkiye'mize katkı sağlamaya devam edeceğiz."

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