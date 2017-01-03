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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Kocaeli'nin ihracatını otomotiv ve kimya sektörü sırtladı

03 Ocak 2017 Salı, 15:55

KOCAELİ (AA) - Sanayi kenti Kocaeli'den 2016 yılında yapılan 10 milyar 169 milyon 827 bin dolarlık ihracatın, yüzde 75'ini otomotiv ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Kocaeli'nin 2015 yılında 11 milyar 119 milyon 133 bin dolar olan ihracatı 2016'da yüzde 8,5 azalarak 10 milyar 169 milyon 827 bin dolar oldu.

İstanbul ve Bursa'nın ardından en fazla ihracat yapan şehir olan Kocaeli'nin, söz konusu dönemdeki dış satımının yüzde 75'ine denk gelen 7 milyar 636 milyon 903 bin dolarlık kısmı, otomotiv ve kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalarca gerçekleştirildi.

Önemli firmaların üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin ihracatında ilk sırayı otomotiv aldı. 2016'da kentten yapılan otomotiv ihracatı bir önceki yıla göre, yüzde 0,25 artarak, 4 milyar 638 milyon 917 bin dolara yükseldi. İkinci sıradaki kimya endüstrisinin ihracatı ise yüzde 21,4'lük düşüşle, 2 milyar 997 milyon 986 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Elektrik elektronik ve hizmet sektörü ihracatı da 586 milyon 233 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı, bunu 563 milyon 108 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 333 milyon 126 bin dolarla çelik, 306 milyon 805 bin dolarla iklimlendirme sektörleri takip etti.

- En fazla ihracat Birleşik Krallık'a

Kentten geçen yıl en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu dönemde Birleşik Krallık'a yapılan ihracat, önceki yıla göre yüzde 17,8 azalarak 1 milyar 131 milyon 458 bin dolara düştü.

Kent ihracatında önemli yer tutan Almanya ise ikinci sırada yer aldı. Geçen yılın ocak-aralık döneminde bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 7,9 artarak 898 milyon 721 bin dolar olarak gerçekleşti. Slovenya 640 milyon 969 bin dolarla üçüncü olurken, bu ülkeyi 546 milyon 11 bin dolarla Mısır, 534 milyon 386 bin dolarla Hollanda izledi.

Geçen yıl Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve bir önceki yıla göre değişim oranları şöyle:

Ülke 2015 (Bin $) 2016 (Bin $) Değişim (%)
Birleşik Krallık 1.376.233 1.131.458 -17,8
Almanya 833.158 898.721 7,9
Slovenya 547.478 640.969 17,0
Mısır 708.617 546.011 -22,9
Hollanda 252.893 534.386 111,3
Fransa 534.990 531.666 -0,6
İtalya 486.002 506.667 4,2
Suudi Arabistan 509.723 417.367 -18,1
Belçika 462.197 386.355 -16,4
BAE 622.816 385.915 - 38,0

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