Sivas'ta FETÖ soruşturmasında 5 gözaltı

SİVAS (AA) - Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 polis memuru ve 1 öğretmen gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, öğretmen S.H. ile İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları İ.B, S.G, H.T.S. ve M.U'yu gözaltına aldı.
Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, işlemleri için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.