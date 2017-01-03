03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yazıcı:

03 Ocak 2017 Salı, 15:57

TEKİRDAĞ (AA) - Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdinç Yazıcı, "Türkiye ile hesabı olan küresel güçler, PKK/PYD ve DAEŞ terör örgütlerini kullanarak etnik ve dini eksenli çatışmaları derinleştirip Türkiye'yi parçalamak istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta ABD olmak üzere küresel güçlerin terör örgütlerini kullanarak Türkiye'de toplumsal bir huzursuzluk yaratmak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin büyük bir terör kuşatmasıyla karşı karşıya kaldığını aktaran Yazıcı, şöyle devam etti:

"Devlet ve millet, bu kuşatmaya karşı ciddi bir mücadele veriyor. Halkımız terör konusunda yeterli bir bilince ulaşmış durumda. İstihbarat birimlerimizden polisimize, askerimize kadar tüm güvenlik güçlerimiz teyakkuz halindeler. Panik olmamalı fevri hareket etmemeliyiz."

Kamunun FETÖ mensuplarından arındırılmasının ardından PKK/PYD ve DEAŞ gibi örgütlere ağır darbeler indirildiğini vurgulayan Yazıcı, "Kamu unsurları FETÖ'den sonra yeni bir oluşum içerisine girdi. Terör örgütleri ile olan mücadele daha kararlı hale dönüştü. Terör örgütleri birer maşa. Onlar kendi iradeleri ile hareket etmiyorlar. Arkalarında başta ABD olmak üzere küresel güçler var" ifadelerini kullandı.

- "Küresel güçler etnik ve dini eksenli çatışmaları derinleştirmek istiyor"

"Türkiye'nin Ortadoğu'da oynadığı rol, üzerinde baskı kurulmasına ve bu saldırıların odak noktası olmasına sebebiyet veriyor çünkü Türkiye Ortadoğu'daki sınır çizgilerinin değişmesindeki en büyük engel olarak görülüyor" diyen Yazıcı, son bir ayda gerçekleştirilen terör saldırılarının da küresel güçlerin Türkiye'ye iliştin emellerinden kolay kolay vazgeçmeyeceğini savundu.

Yazıcı, şunları kaydetti:

"Türkiye ile hesabı olan küresel güçler, PKK/PYD ve DAEŞ terör örgütlerini kullanarak etnik ve dini eksenli çatışmaları derinleştirip Türkiye'yi parçalamak istiyorlar. Terör saldırıları ile Türkiye'yi kendi içerisindeki sorunlara itip Ortadoğu sürecinden koparmak istiyorlar. Büyük küresel eksenler istikrarsızlığa sürükleyerek ve Ortadoğu'daki etnik ve dini eksenli çatışmaları derinleştirerek kendi ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırmak istiyorlar. Bizim birlik ve beraberliğimizi yıkmak istiyorlar ama biz bu durumdan toplumun her kesimi ile el ele verip dipdiri bir biçimde çıkacağız."

İLGİLİ HABERLER

&quot;Aslında Var Ya&quot; isimli tiyatro oyunu
YEREL

"ASLINDA VAR YA" İSİMLİ TİYATRO OYUNU
Kreş ve bakımevleri için afet bilinci konferansı
YEREL

KREŞ VE BAKIMEVLERİ İÇİN AFET BİLİNCİ KONFERANSI
Kentsel dönüşüm çalışmaları yıl sonu özeti
YEREL

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI YIL SONU ÖZETİ
2016'da 458 yapı denetimi gerçekleştirildi
YEREL

2016'DA 458 YAPI DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Emniyette atama heyecanı
YEREL

EMNİYETTE ATAMA HEYECANI
Tekirdağ'daki silahlı soygun
YEREL

TEKİRDAĞ'DAKİ SİLAHLI SOYGUN
Tekirdağ'da dolandırıcılık iddiası
YEREL

TEKİRDAĞ'DA DOLANDIRICILIK İDDİASI
Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerinden 72 saat kar mesaisi
YEREL

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ EKİPLERİNDEN 72 SAAT KAR MESAİSİ
Yeniçiftlik kapalı pazar yerinde çalışmalar hız kazandı
YEREL

YENİÇİFTLİK KAPALI PAZAR YERİNDE ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI
Çerkezköy OSB'de günlük zarar 200 milyon TL
YEREL

ÇERKEZKÖY OSB'DE GÜNLÜK ZARAR 200 MİLYON TL
Süleymanpaşa Belediye Meclisi 4 Ocak Çarşamba günü toplanacak
YEREL

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE MECLİSİ 4 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANACAK
TESKİ akredite laboratuvarları kuracak
YEREL

TESKİ AKREDİTE LABORATUVARLARI KURACAK
Donmak üzere olan kedi ve karga kurtarıldı
YEREL

DONMAK ÜZERE OLAN KEDİ VE KARGA KURTARILDI
Özel eğitimde alternatif öğrenme/öğretme teknikleri eğitimi
YEREL

ÖZEL EĞİTİMDE ALTERNATİF ÖĞRENME/ÖĞRETME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
Öğretmelere, &quot;Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitimi&quot; verildi
YEREL

ÖĞRETMELERE, "EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI EĞİTİMİ" VERİLDİ
'Travma ve Psiko-Sosyal Eğitim Çalışması' semineri
YEREL

'TRAVMA VE PSİKO-SOSYAL EĞİTİM ÇALIŞMASI' SEMİNERİ