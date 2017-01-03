Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yazıcı:

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TEKİRDAĞ (AA) - Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdinç Yazıcı, "Türkiye ile hesabı olan küresel güçler, PKK/PYD ve DAEŞ terör örgütlerini kullanarak etnik ve dini eksenli çatışmaları derinleştirip Türkiye'yi parçalamak istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta ABD olmak üzere küresel güçlerin terör örgütlerini kullanarak Türkiye'de toplumsal bir huzursuzluk yaratmak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin büyük bir terör kuşatmasıyla karşı karşıya kaldığını aktaran Yazıcı, şöyle devam etti:

"Devlet ve millet, bu kuşatmaya karşı ciddi bir mücadele veriyor. Halkımız terör konusunda yeterli bir bilince ulaşmış durumda. İstihbarat birimlerimizden polisimize, askerimize kadar tüm güvenlik güçlerimiz teyakkuz halindeler. Panik olmamalı fevri hareket etmemeliyiz."

Kamunun FETÖ mensuplarından arındırılmasının ardından PKK/PYD ve DEAŞ gibi örgütlere ağır darbeler indirildiğini vurgulayan Yazıcı, "Kamu unsurları FETÖ'den sonra yeni bir oluşum içerisine girdi. Terör örgütleri ile olan mücadele daha kararlı hale dönüştü. Terör örgütleri birer maşa. Onlar kendi iradeleri ile hareket etmiyorlar. Arkalarında başta ABD olmak üzere küresel güçler var" ifadelerini kullandı.

- "Küresel güçler etnik ve dini eksenli çatışmaları derinleştirmek istiyor"

"Türkiye'nin Ortadoğu'da oynadığı rol, üzerinde baskı kurulmasına ve bu saldırıların odak noktası olmasına sebebiyet veriyor çünkü Türkiye Ortadoğu'daki sınır çizgilerinin değişmesindeki en büyük engel olarak görülüyor" diyen Yazıcı, son bir ayda gerçekleştirilen terör saldırılarının da küresel güçlerin Türkiye'ye iliştin emellerinden kolay kolay vazgeçmeyeceğini savundu.

Yazıcı, şunları kaydetti:

"Türkiye ile hesabı olan küresel güçler, PKK/PYD ve DAEŞ terör örgütlerini kullanarak etnik ve dini eksenli çatışmaları derinleştirip Türkiye'yi parçalamak istiyorlar. Terör saldırıları ile Türkiye'yi kendi içerisindeki sorunlara itip Ortadoğu sürecinden koparmak istiyorlar. Büyük küresel eksenler istikrarsızlığa sürükleyerek ve Ortadoğu'daki etnik ve dini eksenli çatışmaları derinleştirerek kendi ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırmak istiyorlar. Bizim birlik ve beraberliğimizi yıkmak istiyorlar ama biz bu durumdan toplumun her kesimi ile el ele verip dipdiri bir biçimde çıkacağız."