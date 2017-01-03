GÜNCELLEME - Erzurum'da terör propagandası iddiası

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Hınıs ilçesinde, sosyal paylaşım sitesinden terör örgütü propagandası yaptığı ve devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla bir kişi tutuklandı.
Bir istihbaratı değerlendiren Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan S.B'nin sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımları incelemeye aldı.
İnceleme sonucu, devlet büyüklerine hakaret ve terör örgütü propagandası içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen S.B. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "terör örgütü propagandası" ve "devlet büyüklerine hakaret" suçlarından tutuklandı.