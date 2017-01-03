Isparta'da Kara Havacılık Okulu inşaat çalışmaları

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ISPARTA (AA) - Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Kara Havacılık Okulu inşaatının yüzde 95'inin tamamlandığını belirterek, "Çalışmalar çok hızlı yürütülüyor. 2017 yılında Kara Havacılık Okulu Isparta'ya gelecek." dedi.

Günaydın, Isparta Polisevi'nde düzenlendiği basın toplantısında, Kara Havacılık Okulu inşaat çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarının ardından inşaat çalışmalarının ivme kazandığını belirten Günaydın, "Kara Havacılık Okulu inşaatının yüzde 95'i tamamlandı. Çalışmalar çok hızlı yürütülüyor. 2017 yılında Kara Havacılık Okulu Isparta'ya gelecek." diye konuştu.

Türkiye'nin geçen yıl, başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere, hain saldırılarla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Günaydın, şehit düşen askerlere, polislere ve vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.

15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle eğitim alanında yaşanan sorunların çözülmesinde önemli bir mesafe alamadıklarını anlatan Günaydın, şöyle konuştu:

"Kalıcı çözümden kastettiğim okulların fiziki durumları. Yeni okul yapacağımız kaynağımız olmasına rağmen maalesef arsa konusunda yaşadığımız ciddi sıkıntılar, mesafe almamıza engel oluyor. Bugün bazı mahallelerimizde yeni okul yapalım dediğimizde o mahallemizde okul yapacak arsa konusunda büyük zorluklarla karşılaşıyoruz. Muhtarlarımızla değerlendirme yaptık, belediye başkanımızla da bu konuyu konuştu. Arsa sorununa kısa sürede çözüm bulabilirsek ilimizde mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu okullarımızı kısa sürede inşa edeceğiz."

Isparta Şehir Hastanesinin tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Günaydın, hastaneyi şubat ayı sonlarında faaliyete geçirmeyi planladıklarını bildirdi.

Günaydın, "Isparta Şehir Hastanesi muazzam bir hastane oldu. Türkiye'nin önemli hastanelerinden biri olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Sadece ilimiz adına değil, bölge adına da çok önemli hizmetler verecek bir hastane. Çok etkili sağlık hizmeti verebilecek şekilde dizayn edilmiş. Eskiden Avrupa standartlarında bir hastane diyorduk, artık Avrupalıların Türk standardında diyecekleri bir hastane. Bunu gururla söyleyebiliriz." dedi.

Vali Günaydın, Isparta'da turizmin geliştirilmesi için bu yıl da yoğun çaba sarf edeceklerini sözlerine ekledi.