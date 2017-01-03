03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Milli Eğitim Bakanlığı ile CÜ arasında işbirliği protokolü

03 Ocak 2017 Salı, 16:25
Milli Eğitim Bakanlığı ile CÜ arasında işbirliği protokolü

SİVAS (AA) - Eğitimde teknoloji kullanımı dersinin seçmeli olarak okutulması, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), e-okul ve Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nin (MEBBİS) kullanımının eğitim fakültelerindeki öğrencilere öğretilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

CÜ Senato Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan MEB Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, bakanlığın kullandığı EBA, e-Okul, MEBBİS gibi elektronik sistemlerin, üniversitelerin eğitim fakültelerinde ders olarak yer alacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının eğitim girişim ağı olan EBA'da çeşitli eğitim içerikleri bulunduğunu ve eğitim fakültelerinde okuyan öğrencilere bunun öğretileceğini belirten Tırnakçı, "Bu anlamda gerek içerik sağlayıcılara ve gerekse öğretmenlerimize eğitim desteği verilmesi, diğer taraftan eğitim fakültelerinde okuyan öğrencilerimizin eğitim süreleri boyunca eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin dersleri almaları, EBA'yı, etkileşimli tahtayı tanımaları, e-okul ve MEBBİS'i kullanabilmeleri için CÜ ile iş birliği yapma kararı aldık." dedi.

Cumhuriyet Üniversitesine verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Tırnakçı, "Bakanlık olarak eğitim fakültesinde okuyan öğrencilerimize ürünlerimizi ve araçlarımızı kullandırtma anlamında destek vereceğiz." diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürlüğünün irtibatı ve ön görüşmeleri sağlayacağını dile getiren Tırnakçı, bakanlık olarak da yapılması gerekenler konusunda sürekli irtibat sağlayacaklarını anlattı. Tırnakçı, "Amacımız hep birlikte geleceğin nesillerini en iyi şekilde yetiştirebilmek. Üniversitemiz, bakanlığımız hep birlikte güzel şeyler yapmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da ikinci dönemden itibaren öğrencilere EBA ile ilgili çalışmalar yaptıracaklarını kaydederek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Tırnakçı ve Yıldız protokolü imzaladı.

Törene, Milli Eğitim Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Eyyup Tanyıldızı, CÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, Sivas Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve CÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aksu katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Sivas'ta 15 Temmuz şehitleri anısına sergi açıldı
YEREL

SİVAS'TA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA SERGİ AÇILDI
YEGİTEK Genel Müdürü Tırnakçı'dan, Vali Gül'e ziyaret
YEREL

YEGİTEK GENEL MÜDÜRÜ TIRNAKÇI'DAN, VALİ GÜL'E ZİYARET
Vali Gül'ün eşinden Gıda Bankası'na ziyaret
YEREL

VALİ GÜL'ÜN EŞİNDEN GIDA BANKASI'NA ZİYARET
ÇEDAŞ, Yozgat'ta öğrencilere enerji tasarrufunu anlattı
YEREL

ÇEDAŞ, YOZGAT'TA ÖĞRENCİLERE ENERJİ TASARRUFUNU ANLATTI
Sigortalıların borç ödeme süreleri uzatıldı
YEREL

SİGORTALILARIN BORÇ ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI
Sivas'ta 28 köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL

SİVAS'TA 28 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI
Sivas'ta FETÖ soruşturmasında 5 gözaltı
YEREL

SİVAS'TA FETÖ SORUŞTURMASINDA 5 GÖZALTI
Sivas'ta FETÖ şüphelisi doktor tutuklandı
YEREL

SİVAS'TA FETÖ ŞÜPHELİSİ DOKTOR TUTUKLANDI
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Sivas'ta 19 kaçak yakalandı
YEREL

SİVAS'TA 19 KAÇAK YAKALANDI
Sivas'taki doğalgaz zehirlenmesi
YEREL

SİVAS'TAKİ DOĞALGAZ ZEHİRLENMESİ

Çöp kamyonunun altında kalan kadın öldü
YEREL

ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALAN KADIN ÖLDÜ
Sivas Valiliği'nden doğalgaz zehirlenmesi açıklaması
YEREL

SİVAS VALİLİĞİ'NDEN DOĞALGAZ ZEHİRLENMESİ AÇIKLAMASI
Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
YEREL

YOLCU OTOBÜSÜNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Cumhuriyet Üniversitesi'nde engellilere özel servis aracı
YEREL

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ'NDE ENGELLİLERE ÖZEL SERVİS ARACI
ÇEDAŞ, döviz bozduran muhtarlara LED ampul hediye etti
YEREL

ÇEDAŞ, DÖVİZ BOZDURAN MUHTARLARA LED AMPUL HEDİYE ETTİ
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Sivas'ta 36 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
YEREL

SİVAS'TA 36 KÖY YOLUNDA ULAŞIM SAĞLANAMIYOR
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Koyulhisar'da ihtiyaç sahiplerine odun yardımı
YEREL

KOYULHİSAR'DA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ODUN YARDIMI
Sivas'ta 68 üniversite öğrencisi doğalgazdan zehirlendi
YEREL

SİVAS'TA 68 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ DOĞALGAZDAN ZEHİRLENDİ