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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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Temizlik işçisi bulduğu 20 bin lirayı teslim etti

03 Ocak 2017 Salı, 16:27
Temizlik işçisi bulduğu 20 bin lirayı teslim etti

UŞAK (AA) - Uşak'ta belediye işçisi Recep Gündüz, kar temizliği sırasında bulduğu 20 bin liranın sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Alınan bilgiye göre, Şekerevleri mevkisinde kar temizliği yapan Recep Gündüz, yerleri süpürürken bulduğu 20 bin lirayı belediye yetkililerine teslim etti.

Bilgi verilen polis ekipleri, paranın, Aykut Dumlu'ya ait olduğunu belirledi. Para, işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

Gündüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar temizliği sırasında deste halinde para bulduğunu belirterek, "Parayı, sahibine ulaştırmak için idari amirlerime götürdüm. Rabbim kursağımızdan haram para sokmasın. Böyle konularda duyarlı olunması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Dumlu da çok mutluğu olduğunu ifade ederek, "Recep kardeşim parayı bulmuş, yetkililere teslim etmiş. Böyle devirde bu tür insanların kalması gerçekten umut verici. Paramı eksiksiz teslim aldım, kendisine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da Gündüz'ü makamında kabul ederek, kendisini bir maaş ikramiye ve bir hafta izin ile ödüllendirdi.

Cahan, "Kardeşimiz, günümüzde yozlaşan ve unutulan değerlerimizi gün yüzüne çıkardı. Ecdadımızın bize emanet bıraktığı helal lokma uygulamasını en güzel şekilde yerine getirdi. Bulduğu 20 bin liranın tek kuruşuna dokunmadan sahibine iade etti. Kardeşimizi bu ulvi davranışı gösterdiği için tebrik ediyorum. Personelimizle gurur duyuyoruz." sözlerine yer verdi.

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