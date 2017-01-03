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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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Muratbey Uşak, Rosa Radom'u konuk edecek

03 Ocak 2017 Salı, 16:39

UŞAK (AA) - Muratbey Uşak Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 11. maçında yarın sahasında Polonya'nın Rosa Radom takımı ile karşılaşacak.

Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Muratbey Uşak Kulübü Başkanı Ömer Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grupta istedikleri sonuçları alamadıklarını belirterek, yarınki maçın zorlu geçeğini söyledi.

Sahalarında oynadıkları tüm maçları kazanmak istediklerini aktaran Özden, "Gruptan çıkma şansımızı zora soktuk ama hala şansımız var. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımızı maça davet ediyorum. Basketbol adına güzel bir gün olmasını istiyoruz." diye konuştu.

C grubunda puan durumu şöyle:

TAKIMLAROG M A Y P
1Neptunas (Litvanya)
108 2 75467018
2ASVEL (Fransa)
108 2 77670718
3EWE Baskets (Almanya)
106 4 73170516
4Ventspils (Letonya)
105 5 77473515
5PAOK (Yunanistan)
105 5 73071115
6Muratbey Uşak 103 7 73676713
7Rosa Radom (Polonya)
103 7 69076413
8Varese (İtalya) 102 8 68781912


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