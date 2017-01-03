Aralık ayı ihracat rakamları

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, ihracatta 2016 yılının aralık ayını artışla kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İhracat sıralamasında 5'inci olduk. Hedefimiz gelecek yıllarda daha yükseklere çıkmak." ifadesini kullandı.

Hıdıroğlu yaptığı yazılı açıklamada, kent ihracatının aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artarak, 554 milyon 677 bin dolara yükseldiğini bildirdi.

Geçen yıl parite, petrol fiyatlarındaki düşüş ve komşu ülkelerde yaşanan gelişmelerin ihracatı olumsuz etkilediğini belirten Hıdıroğlu, şunları kaydetti:

"Geçen seneye büyük hedeflerle girdik, ama elimizde olmayan nedenlerden ötürü sıkıntı yaşadık. Tüm olumsuzluklara rağmen yeni pazar arayışını sürdüren, Gaziantep menşeli ürünleri uzak pazarlara taşıyan ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. Geçen yılın ilk ayına düşüşle başlayan ihracatçılarımız, sonraki aylarda toparlanarak ihracatı artırdı. Temmuz ayında yaşanan darbe girişimi de o ayın ihracatını olumsuz etkiledi. Temmuz ayında yılın en düşük ihracatını gerçekleştirdik. Temmuz’daki ihracatımız 370 milyon 79 bin dolarda kaldı."

Hıdıroğlu, Gaziantep'ten geçen yıl yapılan en yüksek ihracatın 578 milyon 686 bin dolarla Mart ayında gerçekleştirildiğini bildirdi. Hıdıroğlu, "İhracat sıralamasında 5’inci olduk. Hedefimiz gelecek yıllarda daha yükseklere çıkmak. Fedakar iş dünyamızın bu hedefi de yakalayacağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



