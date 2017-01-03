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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Düzce'de "Kusursuz Kafe" projesi tanıtıldı

03 Ocak 2017 Salı, 16:43

DÜZCE (AA) - Türkiye Beyazay Derneği, Düzce Belediyesi, Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği (DÜSED) iş birliğinde kentteki engellilerin toplumsal hayata katılmaları amacıyla hazırlanan "Kusursuz Kafe" projesi tanıtıldı.

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ferruh Kaledibi, kentteki bir restoranda düzenlenen "Kusursuz Kafe" projesinin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, engellilerin iş hayatına ve topluma kazandırılması için kamu yararına çalıştıklarını söyledi.

Engelli gençlerin bu kafelerde sosyal hayatı öğrendikten sonra yaşamın her ayağında özgüvenleriyle yer aldıklarını anlatan Kaledibi, şöyle devam etti:

"Beyazay, bu tip projelerden önce araştırma yaptı. Toplumun yüzde 70'i komşusunun engelli olmasını istemiyor. Yüzde 50'lik bir kesim, engelli eğitimlerinin kendi evlerinde yapılmasını istiyor. Yüzde 80'i iş hayatını evde sürdürmek istiyor. Yapılan araştırmaların en sevindirici kısmı, toplumumuzun yüzde 87'si engelli ile nasıl iletişime geçeceğini öğrenmek istiyor."

- "Engellerimizi saklamak bizi hiçbir yere götürmez"

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş de Türkiye'nin bazı illerinde "Down Kafe" olarak hayata geçirilen projenin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca desteklendiğini ve 220 bin avro hibe sağlandığını belirterek "Burayı kuran bakanlık, Düzce Belediyesi, sivil toplum kuruluşları olarak biziz ancak yaşatacak olan sizlersiniz." dedi.

Engelli çocukların bu kafede daha sosyal olacaklarına inandığını vurgulayan Keleş, şunları söyledi:

"Hayata daha fazla katılacaklar. Onları hayata katmamız lazım. Ben de 25 yaşında bir spastik özürlü gencin babasıyım. Engelli ailesi olmak zordur. Bu engellerimizi evlerde saklamak ya da yokmuş gibi kabul etmek bizi hiçbir yere götürmez. Toplumun içerisinde yüzde 20'ye yakın engelli olduğunu biliyoruz. Bu insanlarımızı bir şekilde hayata entegre etmemiz gerekiyor. Bir şekilde yaşadıkları hayattan zevk almalarını, mutlu olmalarını sağlamamız lazım. Bunun için de bu tür projelere çok ciddi ihtiyacımız var."

Proje koordinatörü Mine Üçüncü'nün sunum yaptığı toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve kurum müdürleri ile engelli aileleri katıldı.

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