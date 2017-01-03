Öğrencilerden Haleplilere yardım

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, bir kolejdeki öğrencilerin harçlıklarıyla alınan 25 ton kömürün yüklü olduğu tır, Suriyeliler için yola çıktı.

Okul müdürü Ali Öztürk, pazar yerindeki törende, Suriye'de yaşanan drama duyarsız kalmayan öğrencilerin, okulda kampanya başlattığını söyledi. Millet olarak her zaman mağdurun yanında olunduğunu vurgulayan Özlük, 300 öğrencinin de kumbaralarındaki paralarla Haleplilere yardım ettiğini kaydetti.

Öğrencilerden Mustafa Deniz Özdil ise Haleplilerin zor durumda olduğunu, bu duruma duyarsız kalmak istemediklerini dile getirdi.

Haleplilerin üşümemesi için harçlıklarından kömür aldıklarını anlatan Özdil, "Bizler kaloriferli evlerimizde otururken, kardeşlerimiz soğukta üşümesinler istedik. Herkesi kardeşlerimize yardım etmeye davet ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından kömür yüklü tır, dualarla Haleplilere gönderildi.