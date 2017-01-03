Sosyal medyada terör propagandası iddiası

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MUŞ (AA) - Muş'ta sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirlenen merkeze bağlı Kızılağaç beldesi ile Keçidere köyünde 5 kişi yakalandı.

Adli işlemler sonucu Keçidere köyünde yakalanan zanlı tutuklandı. 4 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

